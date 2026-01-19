양천구, 요양보호사·장애인활동지원사 처우개선비 확대·신설

요양보호사 처우개선비 연 20만원

장애인활동지원사 처우개선비 신설

이미지 확대 이기재 양천구청장이 2024년 9월 ‘양천구 장기요양기관 종사자 어울림 행사’에서 우수종사자 표창 후 기념촬영 중인 모습.

양천구 제공

서울 양천구는 요양보호사와 장애인활동지원사를 대상으로 처우개선비를 확대·신설했다고 19일 밝혔다. 장기요양 어르신과 중증장애인 등 돌봄이 필요한 사회적 약자에게 양질의 서비스를 제공하기 위해서다.올해부터 요양보호사 처우개선비를 연 10만원에서 연 20만원으로 인상하고, 장애인활동지원사 처우개선비를 새롭게 도입해 연 20만원을 지급한다.지원 대상은 구 소재 장기요양기관 또는 활동 지원기관에서 전년도 연 100시간 이상 근무하고, 양천구에 주민등록이 돼 있거나 구민에게 서비스를 제공하는 등 요건을 충족한 돌봄 종사자다. 지급 기준에 해당할 경우 소속 기관을 통해 신청하면 된다.또 구는 감염병에 취약한 어르신과 장애인을 밀접 접촉하는 요양보호사와 장애인활동지원사를 대상으로 독감 예방접종을 무료로 지원하고 있다.이기재 구청장은 “최일선에서 높은 업무 강도를 버텨내며 내 가족을 돌보듯 고생하고 있는 돌봄 종사자의 자긍심이 높아질 때 돌봄의 질도 향상된다”며 ”앞으로도 돌봄 종사자와 돌봄 대상자 모두가 만족할 수 있는 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다“고 말했다.유규상 기자