목포해경, 바다 접한 서남해안 8개 시군…사고 ‘주의보’ 발령

목포해경, 연안사고 위험예보제 ‘주의보’ 발령

목포·신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평

이미지 확대 목포해경이 강풍 등 기상악회에 따른 안전사고 예방 순찰을 강화하고 있다. (목포해경 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

바다를 접하고 있는 전남 서남부 8개 시군에 연안사고 위험예보제 ‘주의보’가 발령됐다.목포해양경찰서는 강풍 등 기상 악화에 따른 해양사고 예방을 위해 19일부터 기상특보 해제 시까지 관내 8개 시·군 지역에 연안 안전사고 위험예보제 ‘주의보’ 단계를 발령했다.발령 지역은 목포시를 비롯해 신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평군 일원이다.연안 안전사고 위험예보제는 ‘연안사고 안전관리규정’에 따라 선착장 등 연안 해역의 위험한 장소나 위험구역에서 특정 시기에 기상 악화 또는 자연 재난 등으로 안전사고가 발생할 것에 대비해 위험성을 국민에게 알리고 사고를 예방하기 위한 제도로 관심, 주의보, 경보로 나뉜다.해경은 주의보 발령 기간 중 연안 해역과 항포구·갯바위 등 해안가 저지대 위험지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화하고 지자체, 파출소 전광판, 안내방송을 통한 홍보·안전 계도 활동으로 연안 안전사고 예방에 총력을 기울일 방침이다.목포해경 관계자는 “해안 저지대와 항포구, 방파제 등 연안 위험구역 출입을 자제하고 선박 종사자는 항포구에 정박해 있는 선박의 침수, 전복 등에 대비해 수시로 안전 점검을 실시해 달라”고 당부했다.임형주 기자