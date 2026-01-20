전남 토지 면적, 축구장 168개 크기 늘어

1만 2364㎢, 593만 필지 확정, 임야·농지 줄고 산업단지·SOC 증가

이미지 확대 전라남도 토지 면적증가 지역인 남악 오룡지구 조감도.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도의 2025년 말 기준 토지 면적이 지난해보다 축구장 크기(105m×68m)의 168배에 해당하는 1.2㎢가 늘어난 1만 2364㎢, 593만 필지로 확정됐다.이 같은 토지 면적 증가는 무안군 오룡지구 택지개발 6단계 준공과 목포 신항 항만배후단지 조성 등 대단위 공유수면 매립 준공의 영향 때문으로 분석된다.전남의 토지 면적은 1만 2364㎢로 전 국토의 12.3%를 차지해 전국 17개 광역단체 중 경북과 강원에 이어 세 번째로 넓은 것으로 조사됐다.시군별로는 해남 1045㎢, 순천 911㎢, 고흥 807㎢ 등의 순이며 지난해보다 가장 많이 늘어난 시군은 목포시와 무안군으로 각각 0.5㎢씩 증가했다.토지 용도별로는 임야가 56%, 농지가 26%로 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근 각종 개발사업과 SOC 확충으로 도로와 철도, 공장용지가 꾸준히 증가하고 있다.토지 용도의 변화는 전남이 전통적인 농·어업 중심지에서 벗어나 AI 기반 첨단산업과 에너지 거점으로 변하고 있는 것을 보여주고 있다.전남도는 이번에 확정된 지적 정보를 전남도 누리집(www.jeonnam.go.kr)을 통해 도민에게 투명하게 공개하고 AI 데이터센터 구축과 신재생에너지 인프라 확충의 기초자료로 적극 활용할 계획이다.문인기 전남도 건설교통국장은 “토지 통계는 국토의 면적과 이용 현황의 변화를 수치로 확인할 수 있는 자료로 정부 교부금 산정의 기초자료로 활용된다”며 “확정된 지적 정보를 기반으로 도민의 재산권 보호와 국토의 효율적 관리를 위한 정책 개발에 힘쓰겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자