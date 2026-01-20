전남 장성군에 2조 2000억 규모 ‘AI 데이터센터’ 조성

장성군, 200MW급 ‘AI 데이터센터’…2027년 완공 목표

이미지 확대 전남 장성군이 지난 16일 ‘AI 데이터센터’ 구축 업무협약을 체결했다. 좌측부터 이현효 (주)베네포스 대표, 김한종 장성군수, 오형석 탑솔라 대표. (장성군 제공)

전남 장성군이 국가 인공지능·데이터 산업 성장을 이끌 동력을 확보했다. 장성군에 2조 2000억원 규모 ‘인공지능(AI) 데이터센터’가 들어설 예정이다.군은 최근 전남도청에서 전라남도, ㈜베네포스, 케이티(KT), 대우건설, 탑솔라, 아이피에이(IPA), 케이지(KG)엔지니어링, 유진투자증권, 시드인베스트먼트 자산운용과 함께 ‘AI 데이터센터’ 구축 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.참여 기관들은 설계·시공·전기·통신부터 자금 조달에 이르기까지 데이터센터 구축에 필요한 분야별 역할을 수행하고 군은 행정적인 지원과 기반 여건 확보 등을 협력한다.황룡면 월평리 일원에 조성되는 이번 ‘AI 데이터센터’는 200MW급 시설 규모에 총사업비 2조 2000억원이 투입될 예정이다. 2027년 완공을 목표로 한다. 지난해 12월 전남 최초로 착공식을 가진 남면 ‘장성 파인데이터센터’(26MW, 3959억원)보다 8배가량 큰 규모다.김한종 장성군수는 “황룡면 ‘AI 데이터센터’가 국가 첨단산업 성장을 견인하고, 지역경제 활성화와 주민의 삶의 질 향상에 도움이 될 수 있도록 세심하게 검토하고 협조해 가겠다”고 말했다.앞으로 군은 황룡면 ‘AI 데이터센터’와 남면 ‘장성 파인데이터센터’를 중심으로 데이터산업 관련 기업 유치에 집중할 계획이다. 장기적으로는 폐광 건동광산 지하 부지에 데이터센터를 구축하는 방안도 검토·추진 중이다. 군은 또 인재 양성과 에너지 여건 확충 등을 단계적으로 추진해 장성군을 첨단 데이터산업 핵심 거점으로 육성해 나갈 계획이다.임형주 기자