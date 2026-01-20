김교흥 “인천, 한국의 메가시티 만들 것”…인천시장 출마 선언

이미지 확대 김교흥 더불어민주당 의원. 연합뉴스

3선의 김교흥 더불어민주당 의원(인천 서갑)은 오는 22일 인천시장 선거 출마를 공식 선언할 예정이라고 20일 밝혔다.김 의원은 “인천시민께서 주신 사랑 덕분에 인천시 부시장부터 국회 사무총장, 3선 국회의원, 국회 행정안전위원장·문화체육관광위원장 등 입법과 행정을 두루 살필 수 있었다”며 “그동안 쌓은 모든 역량을 인천과 시민을 위해 바치겠다”고 말했다.이어 “시민들이 자긍심을 가지고 인천에 살 수 있도록 인천을 한국의 메가시티, 세계의 파워도시로 만들어 가겠다”고 덧붙였다.김 의원 22일 오전 10시 20분엔 국회 소통관에서, 오후 2시엔 인천2호선 시민공원역 앞에서 각각 출마를 선언할 예정이다.김 의원은 앞선 지난 10일 출판기념회를 열어 세몰이에 나섰다. 이 자리에는 정세균 전 국무총리, 김진표 전 국회의장을 비롯해 여권 핵심인사들이 대거 참석했다.강남주 기자