김교흥 “인천, 한국의 메가시티 만들 것”…인천시장 출마 선언

3선의 김교흥 더불어민주당 의원(인천 서갑)은 오는 22일 인천시장 선거 출마를 공식 선언할 예정이라고 20일 밝혔다.
김 의원은 “인천시민께서 주신 사랑 덕분에 인천시 부시장부터 국회 사무총장, 3선 국회의원, 국회 행정안전위원장·문화체육관광위원장 등 입법과 행정을 두루 살필 수 있었다”며 “그동안 쌓은 모든 역량을 인천과 시민을 위해 바치겠다”고 말했다.
이어 “시민들이 자긍심을 가지고 인천에 살 수 있도록 인천을 한국의 메가시티, 세계의 파워도시로 만들어 가겠다”고 덧붙였다.
김 의원 22일 오전 10시 20분엔 국회 소통관에서, 오후 2시엔 인천2호선 시민공원역 앞에서 각각 출마를 선언할 예정이다.
김 의원은 앞선 지난 10일 출판기념회를 열어 세몰이에 나섰다. 이 자리에는 정세균 전 국무총리, 김진표 전 국회의장을 비롯해 여권 핵심인사들이 대거 참석했다.
강남주 기자
