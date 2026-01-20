영하 13도 강추위 대비…중랑구, 한파 비상체계 가동

한파 종합지원상황실 운영…5개반 13개 부서 구성

한파쉼터 87곳 운영, 취약계층·현장근로자 보호 집중

이미지 확대 중랑구 면목동 ‘경남아너스빌아파트앞’ 정류장 스마트쉼터 모습.

중랑구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 중랑구는 서울 지역 한파로부터 주민을 보호하기 위해 지난 19일 ‘한파 재난 대응 대책회의’를 개최했다고 20일 밝혔다.기상청 예보에 따르면 오는 20~21일 중랑구 최저기온은 영하 13도까지 떨어질 것으로 예상되며, 체감온도는 이보다 더 낮아 강추위가 이어질 전망이다. 구는 한랭질환 등 겨울철 안전사고를 예방하기 위해 선제 대응에 나섰다.중랑구는 주간에는 5개 반, 13개 부서가 참여하는 한파 종합상황실을 운영하고, 야간에는 당직실을 중심으로 비상 대응 체계를 유지하며 주요 상황을 상시 관리한다.또 구청사와 동주민센터, 경로당, 도서관, 체육센터, 청년청 등 모두 87곳의 한파 쉼터를 운영해 주민들이 추위를 피할 수 있도록 지원한다. 한파특보가 발효되면 구청사와 동주민센터 운영 시간을 평일 오후 9시까지 연장하고, 구청 지하 1층 종합상황실은 24시간 한파 응급대피소로 운영한다.특히 한파 취약계층 보호에 집중한다. 지역 내 독거 어르신 1600여명과 건강 취약계층 4000여명을 대상으로 안부 확인과 모니터링을 실시하고, 노숙인 보호를 위해 방한 물품 지원과 주거 연계, 현장 순찰도 강화한다.이와 함께 버스정류장 추위쉼터 45곳, 스마트쉼터 9곳, 온열의자 187개 등 한파 저감시설을 운영하고, 구정 소식지와 소셜미디어(SNS), 문자 알림 등을 통해 한파 대비 행동 요령도 적극 안내할 계획이다.류경기 구청장은 “이번 한파가 당분간 이어질 것으로 예상되는 만큼 구민 안전을 최우선으로 대응하고 있다”며 “취약계층 보호와 현장 관리에 빈틈이 없도록 하겠다”고 말했다.유규상 기자