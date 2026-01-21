메뉴
경기대-한국음반산업협회, AI·디지털 기반 음악 저작권 보호 업무협약 체결

안승순 기자
수정 2026-01-21 15:13
입력 2026-01-21 15:13
경기대학교와 (사)한국음반산업협회가 21일 AI·디지털 기반 음악산업 환경에서 창작자의 권익 보호와 저작권 유통 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.

경기대학교(총장 이윤규,오른쪽 다섯 번째)와 (사)한국음반산업협회(회장 최경식, 왼쪽 다섯 번째)가 21일 AI·디지털 기반 음악산업 환경에서 창작자의 권익 보호와 저작권 유통생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했다.(경기대 제공)
협약에 따라 경기대와 음반산업협회는 ▲AI 및 블록체인 기술 기반의 음원 사용 이력 관리 및 저작권 보호 기술 협력 ▲저작권 보호 및 공정 정산을 위한 기술·운영 모델의 표준화 검토 ▲음악산업 현장 적용을 위한 시범 사업 및 실증 협력 ▲산학 연계를 통한 전문 인력 양성 및 공동 세미나 개최 ▲K-컬처를 포함한 국내 음악산업의 지속 가능한 발전 도모 ▲표준화·시범 플랫폼 구축 및 확산 ▲저작권 등록기관·신탁단체 등 국내외 협의체 구성을 실현하기 위한 산업-학계 협력 모델을 구축하는 데 협력한다.

경기대는 대학의 관련 학과인 AI컴퓨터공학부, 시각정보디자인학과, 실용음악학과가 참여해 급변하는 AI·디지털 기반의 음악산업에서 창작자와 유통 생태계를 보호하고 발전시키는 새로운 모델을 제시하는 등 대학의 사회적 책무를 실천할 계획이다.

경기대 이윤규 총장은 “한국 음반 산업의 기술 발전과 창작 보호를 위해 대학도 협력해야 하며, 앞으로 경기대학교는 음반 산업의 발전을 위한 사회적 책임을 다해 K-뮤직을 비롯한 K-컬처의 지속 가능한 발전을 위해 적극 앞장서겠다”고 밝혔다.

안승순 기자
