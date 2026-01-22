신안군, ‘2026년 수산물산지거점유통센터(FPC) 건립사업’ 공모 선정

총사업비 80억 원 투입…김 산업 고부가가치화·유통 혁신 기대

이미지 확대 신안군 수산물산지거점유통센터(FPC) 조감도. (신안군 제공)

전남 신안군은 해양수산부가 추진하는 ‘2026년 수산물산지거점유통센터(FPC) 건립 지원사업’에 최종 선정돼 총사업비 80억원을 투입해 수산물 유통 거점 시설을 조성하게 됐다고 22일 밝혔다.이번에 선정된 신안 수산물산지거점유통센터는 신안군 압해읍 일원에 조성될 예정으로 국비 24억원, 지방비 24억원, 민간 자부담 32억원이 투입된다. 센터는 김밥김 가공시설과 마른김 전용 냉동보관창고 등을 갖춘 산지 유통 거점으로 구축된다.이번 선정은 군이 2025년 동일 사업 공모에 신청했으나 탈락한 이후 사업계획을 보완하고 지역 수산업 여건을 반영해 실행 가능성을 높여 2026년 사업에 다시 도전한 끝에 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다.본 사업은 신안군의 핵심 수산물인 김 산업을 중심으로 원물의 안정적 수급과 마른김 비축 기능 강화를 도모하고 고부가가치 가공 기반 구축, 물김 폐기 저감 및 어업인 소득 안정 등을 목표로 추진된다. 이를 통해 기존 원물 위주의 유통 구조에서 벗어나 가공·유통·수출이 연계된 선순환 구조를 마련할 것으로 기대된다.신안 수산물산지거점유통센터는 연간 약 55만속 규모의 김밥김 가공이 가능하며 약 200만속 이상의 마른김을 보관할 수 있는 냉동창고를 갖출 계획이다. 이를 통해 김 생산 비수기에도 안정적인 원료 공급이 가능해지고 수출 및 공공급식 등 다양한 판로 확대가 가능해질 것으로 전망된다.신안군 관계자는 “이번 FPC 건립 사업 선정은 신안 김 산업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 기반을 마련한 것”이라며 “산지 중심의 유통 혁신을 통해 어업인과 가공업체가 함께 성장하는 구조를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.한편 군은 향후 단계적인 시설 확장과 공동 브랜드 육성, 국내외 유통망 연계를 통해 수산물산지거점유통센터를 전국을 대표하는 김 산업 유통 거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.임형주 기자