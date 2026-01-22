메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

108가지 정보 담은 종로구 빅데이터 플랫폼…생활지도·탐방코스도

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김주연 기자
김주연 기자
수정 2026-01-22 17:45
입력 2026-01-22 17:45
서울 종로구는 생활 밀착형 정보를 모은 ‘빅데이터 플랫폼’ 구축을 완료하고 본격적인 서비스에 나선다고 22일 밝혔다.

이미지 확대
종로구 빅데이터 플랫폼
종로구 빅데이터 플랫폼 종로구 빅데이터 플랫폼


종로구는 2024년 11월부터 지난해 12월까지 단계적으로 데이터를 수집해 이 플랫폼을 완성했다.

플랫폼은 구청 홈페이지를 통해 누구나 접속할 수 있다. ▲실시간 종로 ▲생활지도 ▲탐방코스 ▲분야별 데이터 ▲빅데이터 분석 등 5개 영역으로 구성됐다.

공공데이터포털·국가통계포털 등과 연계해 동별 인구 현황을 비롯한 출생·사망·혼인·전출·가구 수 등 108종의 데이터를 제공한다.

특히 탐방코스 메뉴는 인왕산 자락길을 포함한 31개 주요 탐방로와 5개 둘레길을 지도 위에서 시각화한 자료로 제공한다. 시민들이 종로의 길과 공간을 한눈에 파악하고 선택할 수 있도록 구현한 것이 특징이다.

종로구는 이용자 의견을 반영해 서비스 영역과 데이터 범위를 확대한다는 계획이다. 앞서 2024년 개발한 ‘종로픽(Pick)’ 애플리케이션은 공영주차장 주차 현황조회, 온라인 스마트 번호표 발급 등 기능을 갖춰 민원 처리 효율을 높이기도 했다.


유정희 서울시의원 “미성동 복합청사 개청식 참석… 환영”
서울시의회 바로가기
thumbnail - 유정희 서울시의원 “미성동 복합청사 개청식 참석… 환영”

정문헌 구청장은 “빅데이터 고도화를 바탕으로 주민이 누구나 체감할 수 있는 스마트 행정 서비스를 선보이겠다”고 밝혔다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
종로구 빅데이터 플랫폼의 구성 영역은 몇 개인가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기