무안군, ‘2026 무안겨울숭어축제’ 개최…1월 24일~25일

은빛 숭어 잡고 맛보는 겨울 미식 축제

무안군 해제면 양간다리수산시장 일월

‘은빛 숭어를 잡아라’…체험 프로그램

이미지 확대 ‘2026 무안겨울숭어축제’ 홍보포스터. (무안군 제공)

전남 무안군은 ‘2026 무안겨울숭어축제’를 1월 24일부터 25일까지 이틀간 해제면 주민다목적센터와 양간다리수산시장 일원에서 개최한다고 23일 밝혔다.이번 축제는 청정 갯벌에서 자란 무안 숭어의 우수성을 알리고, 지역 어업인의 소득 증대와 겨울철 관광 활성화를 도모하기 위해 매년 열리는 무안군의 대표 겨울 축제다.축제의 대표 체험 프로그램인 ‘은빛 숭어를 잡아라’는 뜰채를 이용해 숭어를 직접 잡아보는 체험으로, 13세 미만 어린이를 대상으로 운영된다. 올해는 관람객 참여 폭을 넓히기 위해 성인도 참여할 수 있는 ‘숭어 맨손 잡기 체험’을 새롭게 마련했다.주민다목적센터에서는 숭어 초밥과 숭어 컵국수 만들기를 체험할 수 있는 ‘숭어 요리 체험 교실’을 토·일요일 각각 4회씩 운영하며, 어린이를 위한 에어바운스와 색칠놀이 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 함께 진행한다.특히 올해는 숭어 잡기 체험 횟수를 전년 대비 두 배로 확대하고, 체험 인원도 세 배 이상 늘렸다.행사장 내 구이터에서는 양간다리수산시장에서 구입한 싱싱한 숭어와 굴을 즉석에서 구워 먹을 수 있으며, 먹거리 쉼터를 조성해 방문객들에게 겨울철 별미를 즐길 수 있는 공간을 제공한다.숭어 요리 판매존에서는 숭어까스, 숭어 어탕국수, 숭어 회덮밥 등 다양한 숭어 요리를 선보이며, 새마을부녀회 로컬 음식점에서는 호박죽과 감태전 등 지역 향토 음식도 함께 판매한다. 또한 고구마, 지주식 김, 감태, 장어 등 무안의 농수산물을 한자리에서 만나볼 수 있는 판매존도 운영한다.박문재 축제추진위원회 위원장은 “무안의 대표 수산물인 숭어를 직접 보고, 잡고, 맛볼 수 있도록 프로그램을 준비했다”며 “이번 축제가 지역 상권에 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.임형주 기자