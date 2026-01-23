담양군, 교통취약 어르신 위한 ‘치매안심택시’ 운영

교통취약 어르신 위한 ‘치매안심택시’ 업무협약 체결

치매안심센터 이동 지원 강화로 서비스 접근성 높여

이미지 확대 담양군이 21일 관내 택시회사와 치매안심택시 송영서비스 업무협약을 체결했다. (담양군 제공)

전남 담양군이 교통 여건이 좋지 못해 치매안심센터 이용에 어려움을 겪는 어르신들을 위해 ‘치매안심택시’ 운영에 나선다.군은 택시업체인 (유)창평택시, (유)선경택시와 치매안심센터 이용 어르신의 이동 편의 증진을 위한 ‘치매안심택시’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.이번 협약은 대중교통 이용이 쉽지 않은 교통취약지역에 거주하거나 거동이 불편한 어르신들이 치매안심센터의 다양한 서비스를 보다 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.군과 택시업체 간 협력을 통해 어르신들의 이동 부담을 덜고, 치매 관리 서비스 접근성을 높이겠다는 취지다.협약에 따라 양 택시회사는 치매안심센터 이용 대상자를 위한 송영 서비스 제공에 협력하며, 치매 환자와 보호자를 배려하는 치매 친화적 교통 환경 조성에도 적극 동참할 예정이다.군은 서비스 운영 전반을 지원하고, 원활한 사업 추진을 위해 지속적인 협력 체계를 이어갈 계획이다.군 관계자는 “치매안심택시 운영을 통해 서비스 이용의 사각지대를 줄이고, 어르신들이 보다 편안한 환경에서 돌봄과 상담을 받을 수 있도록 하겠다”며 “앞으로도 민관 협력을 바탕으로 치매 친화적 환경을 조성하고, 어르신 누구나 안심하고 생활할 수 있는 담양군을 만들어 나가겠다”고 강조했다.임형주 기자