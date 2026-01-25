양천구, 65세 이상 남성 대상 ‘아버지 영양교실’ 운영

‘아버지 영양교실’ 운영, 전문영양사·요리강사 교육

신월보건지소, 다음달 27일까지 선착순 16명 모집

이미지 확대 양천구 ‘아버지 영양교실’에서 요리실습 중인 어르신 모습.

양천구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 양천구는 오는 26일부터 ‘아버지 영양교실’ 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다. 65세 이상 남성을 대상으로 영양교육과 요리 실습을 병행하는 프로그램이다.이번 프로그램은 고혈압·당뇨·고지혈증 등 노년기 주요 만성질환을 예방하고, 요리에 익숙하지 않은 남성 어르신이 혼자서도 건강한 식사를 준비할 수 있도록 돕는 실습 중심으로 마련됐다.교육은 신월보건지소 소속 영양사가 진행하는 영양 이론과 전문 요리 강사의 조리 실습으로 구성된다. 영양교육에서는 ▲탄수화물 권장 섭취량과 당뇨 예방 식사요법 ▲나트륨 과다 섭취에 따른 건강 문제와 식생활 개선 방법 ▲비만·콜레스테롤 관리 식사법 ▲치아 영양관리 및 충치 예방법 등을 다룬다. 이후 실습 시간에는 초보밥상, 생일상, 건강밥상, 손님 초대 음식 등 일상에서 바로 활용할 수 있는 메뉴를 직접 만들어본다.프로그램은 오는 3월 10일부터 4월 28일까지 매주 화요일 총 8회에 걸쳐 운영되며, 신월보건지소 4층에서 오전 10시부터 약 2시간 동안 진행된다. 양천구에 거주하는 65세 이상(1961년 이전 출생) 남성이라면 누구나 신청할 수 있으며, 모집 인원은 16명이다. 신청은 오는 26일부터 다음달 27일까지 신월보건지소 방문 또는 전화 접수로 선착순 진행된다.이기재 구청장은 “앞으로도 생활 특성을 반영한 맞춤형 건강관리 프로그램을 통해 어르신들이 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.한편 아버지 영양교실은 2017년 처음 운영을 시작해 최근 3년간 750여 명의 수료생을 배출했다.유규상 기자