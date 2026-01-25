성동구, 성수동 ‘융복합 산업 혁신지구’ 완성…면적 4배 확대

성수 진흥지구 면적 4배 확대, 문화콘텐츠 육성 포함 등

‘성수IT문화콘텐츠산업·유통개발진흥지구 결정안’ 가결

이미지 확대 지난 21일 열린 서울시 도시계획위원회에서 ‘성수IT문화콘텐츠산업·유통개발진흥지구 결정(변경)안’이 가결됐다. 사진은 진흥지구 위치도.

서울 성동구는 지난 21일 열린 서울시 도시계획위원회에서 ‘성수IT문화콘텐츠산업·유통개발진흥지구 결정(변경)안’이 원안 가결됐다고 25일 밝혔다. 성수동 일대를 대한민국을 대표하는 융복합 산업 혁신지구로 도약시킬 제도적 기반을 마련했다는 설명이다.이번 결정으로 진흥지구 면적은 기존 53만 9406㎡에서 205만 1234㎡로 약 4배 확대됐다. 단순한 공간 확장이 아니라, 성수동의 산업 구조와 성장 방향을 제도적으로 공식화했다는 점에서 의미가 크다. 성동구는 기존 정보기술(IT)·연구개발(R＆D) 중심 권장업종에 디자인·미디어·패션 등 문화콘텐츠 산업을 정식 포함해, 입주 기업에 용적률·건폐율 완화 등 실질적 혜택을 제공할 수 있게 됐다.구는 2021년 ‘성수지구 확장 및 활성화 용역’을 시작으로 5년간 서울시와 관계 기관을 설득해 왔으며, 2024년부터는 전략환경영향평가와 도시관리계획 변경 등 복잡한 절차를 속도감 있게 추진했다.진흥지구 확대는 성동구가 단계적으로 추진해 온 성수동 육성 전략이 하나의 완성형 모델로 자리 잡았음을 보여준다. 전국 최초 젠트리피케이션 방지 조례로 임대료 급등을 제어하고, 붉은벽돌 건축물 보전 사업을 통해 도시 경관과 정체성을 지켜왔다. 여기에 성동안심상가, 청년 창업이룸센터, 공유오피스 ‘성공 스페이스’ 등 공공 인프라를 확충해 민간 혁신이 뿌리내릴 토대를 마련했다.문화 소프트웨어 육성도 병행했다. ‘크리에이티브 성수’는 문화콘텐츠 산업과 지역이 결합한 참여형 축제로, 성수동을 산업과 문화가 공존하는 공간으로 진화시키는 역할을 해왔다.최근 무신사, 크래프톤, SM엔터테인먼트 등 대표 기업들이 성수동에 집결하는 가운데, 이번 결정은 기업의 안정적 정착과 추가 유입을 제도적으로 뒷받침할 계기가 될 전망이다.정원오 구청장은 “성수동의 변화는 우연이 아니라, 젠트리피케이션 대응부터 도시재생, 산업 정책까지 긴 호흡으로 축적해 온 성동구 행정의 결과”라며 “성수동을 일시적인 ‘핫플레이스’가 아닌, 사람과 기업, 문화가 함께 성장하는 글로벌 융복합 산업의 허브로 완성해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자