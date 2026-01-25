목포해양대, 전국 국·공립대 취업률 1위 달성

대학알리미 공시 기준 취업률 79.0%

해양 특성화 교육 성과 입증

이미지 확대 목포해양대학교 재학생들.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

목포해양대학교가 전국 국·공립대 취업률 1위를 달성했다.학교 측은 대학 정보공시 사이트 대학알리미가 발표한 2025년 정보 공시 자료에서 취업률 79.0%를 기록했다고 25일 밝혔다.이번 취업률은 2024년 12월 31일을 기준으로 조사된 것으로 전국 국·공립대 가운데 1위라고 대학 측은 전했다.대학은 해양산업 분야에 특화된 교육 시스템과 체계적인 학생 지원을 토대로 거둔 성과라고 평가했다.김규철 총장 직무대리는 “해양산업 분야 특화 교육과정과 학생들의 성실한 노력이 함께 이뤄낸 결실이다”며 “학생 성장 지원과 지속적인 교육 혁신을 통해 대학 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.올해 개교 76주년을 맞는 목포해양대는 해양 특성화 국립대학이다. 해사·해양 분야는 물론 해양산업 전반에 걸쳐 전문성과 융복합 역량을 갖춘 인재를 양성하고 있다.목포 최종필 기자