국가균형발전선언 22주년 기념행사, 목포에서 열린다

1월 29일~31일, 목포극장·오거리문화센터 일원

기념식·영화제·포럼 등 시민 참여 행사 다채롭게

이미지 확대 ‘국가균형발전선언 22주년 기념행사’ 홍보 포스터. (목포시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘국가균형발전선언 22주년 기념행사’가 29일부터 31일까지 사흘간 전남 목포시 일원에서 개최된다.목포시는 노무현재단, 전라남도와 함께 목포극장·오거리문화센터 주변 일대에서 이번 행사를 개최한다고 26일 밝혔다.‘국가균형발전선언’은 2004년 고(故) 노무현 대통령이 수도권 집중 해소와 지역 간 불균형 극복을 위해 발표한 선언으로, 이번 행사는 균형발전의 가치와 의미를 시민들이 일상 속에서 되새길 수 있도록 기획됐다.기념식은 29일 오후 7시 목포극장 1관에서 열린다. 변영주 영화감독의 사회로 진행되는 이날 행사는 기념사와 축사, 개막 선언, 기념 영상 상영에 이어 ‘사람사는세상 영화제’ 개막작 상영 순으로 진행될 예정이다. 기념식은 원활한 행사 운영을 위해 사전 등록자에 한해 참석할 수 있다.영화제에서는 공모를 통해 선정된 독립단편영화 16편과 초청작 8편이 상영되며, 감독과 관객이 직접 소통하는 관객과의 대화(GV) 프로그램도 마련된다.학술행사와 포럼은 오거리문화센터에서 열린다. 29일 오후 1시 ‘청년이 말하는 균형발전’을 주제로 한 발표를 시작으로, 행사 기간 동안 다양한 주제의 발표와 토론이 이어지며 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.행사 마지막 날인 31일에는 춘화당에서 시네마뮤직오케스트라 공연이 열리며, 이어 목포극장에서 진행되는 영화제 폐막식을 끝으로 모든 일정이 마무리된다.목포시 관계자는 “국가균형발전선언의 의미를 시민과 함께 공유하고, 행사가 차질 없이 진행될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.임형주 기자