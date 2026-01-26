양천구, ‘문화진흥기금 지원사업’ 시작…청년예술인 지원 3배 확대

서울 양천구는 ‘2026년 문화진흥기금 지원사업’ 공모를 열고 다음달 13일까지 지원자를 모집한다고 26일 밝혔다. 지역에서 활동하는 예술인의 안정적인 창작환경을 조성하고, 지역 문화예술의 지속적인 성장을 지원하기 위해서다.
구는 ▲청소년 ▲청년 ▲장애인 ▲문화예술단체 을 대상으로 총 2억 4000만원을 지급한다. 특히 청년예술인 지원 예산은 기존 3000만원에서 1억원으로 대폭 확대했다. 재료비·대관료 등 직접 사업경비 외에도 홍보비·해외결제(일부) 등 다양한 지출 항목을 포함했다.
참가 신청 시 ▲문화예술 창작활동 및 공연·전시 개최 ▲해외 문화예술교류 ▲국·내외 대회 참가 중 한 가지를 선택하면 되며 개인별 최대 500만원까지 지원받을 수 있다. 문화예술단체을 대상으로 단체별 사업계획에 따라 총 9000만원 수준의 활동비를 지원한다.
이외에도 구는 문화진흥기금 지원사업 참여 예술인들과 함께 연말 성과공유회를 개최해, 한 해 동안 쌓아온 창작 성과를 구민에게 선보이고 예술인 간 교류와 협업의 기회도 함께 마련할 계획이다.
공모 신청은 양천구청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 양식을 받아 작성 후 문화과에 방문 제출하면 된다. 구는 사업계획과 활동 실적 등을 종합적으로 평가해 선정 심의를 거친 뒤 3월 중 대상자에게 결과를 통보할 예정이며, 선정된 예술인은 4월부터 12월까지 활동하게 된다.
이기재 구청장은 “지원 규모와 방식을 현실에 맞게 개선해 다양한 예술 주체를 폭넓게 지원함으로써 양천구만의 문화예술 경쟁력을 높여가겠다”고 말했다.
유규상 기자
