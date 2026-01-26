담양군, ‘담양장터’ 새해 이벤트·설맞이 특별 행사

새해 이벤트 진행, 농·특산물 전 품목 20% 할인

이미지 확대 담양군 설 맞이 ‘담양장터’ 특별기획전 홍보 포스터. (담양군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 담양군이 병오년 새해를 맞아 지역 농·특산물 전문몰 ‘담양장터’에서 새해 이벤트와 설맞이 특별 할인 행사를 진행한다.이번 새해 이벤트는 1월 31일까지 진행되며, 담양장터 온라인 회원을 대상으로 댓글을 통해 새해 다짐을 작성하면 추첨을 통해 할인 쿠폰을 제공한다.이와 함께 설을 맞아 마련된 특별 할인 행사는 2월 20일까지 이어지며, 떡갈비, 딸기, 한과, 한우, 쌀 등 담양 농·특산물 전 품목을 20% 할인된 가격으로 판매한다.행사는 담양읍 면앙정로 730에 자리한 오프라인 직매장과 온라인 쇼핑몰(www.damyangmk.kr)에서 동시에 진행되며, 온라인 구매 고객에게는 구매 금액의 20%가 추가 적립된다.군은 앞으로도 지역 농가 소득 증대와 담양 농·특산물의 브랜드 인지도 향상을 위해 대도시 직거래 장터 운영과 농특산물 특판전 등을 지속적으로 추진할 계획이다.정철원 담양군수는 “설을 맞아 가족과 지인에게 담양의 우수한 농·특산물로 감사의 마음을 전하시길 바란다”고 밝혔다.임형주 기자