클래식 영재 발굴·육성…아트센터인천 공개 오디션

인천경제자유구역청은 아트센터인천의 클래식 영재 발굴·육성 프로그램 ‘음악영재 아카데미’ 2기 수강생 선발을 위한 공개 오디션을 실시한다고 26일 밝혔다.음악영재 아카데미는 인천을 비롯한 전국의 유망한 청소년 음악 인재를 조기 발굴해 체계적인 전문 교육을 제공하는 프로그램으로, 공연장 중심 예술교육 플랫폼을 지향하는 아트센터인천의 대표 교육 사업이다.지난해 시범 운영된 1기 과정을 통해 전국 규모 콩쿠르 입상자를 배출하는 등 교육 효과와 가능성을 확인했다. 2기부터는 교육 규모와 내용을 단계적으로 확대 운영한다.신청서 접수는 2월 3일 오후 5시까지며, 분야는 피아노·바이올린·첼로·플루트·클라리넷, 대상은 초등학교 2학년부터 중학교 3학년까지다.선발은 2월 14일 아트센터인천에서 진행되는 공개 오디션을 통해 이뤄진다. 지원자는 자유곡 1곡(현대곡 제외)을 암보로 연주해야 한다.선발된 수강생들은 전공별 1:1 실기 레슨과 음악이론, 청음, 무대 실습 등 아카데미의 특화된 교육 과정을 이수하게 된다.홍준호 인천경제자유구역청장 직무대행(차장)은 “1기 운영을 통해 음악영재 아카데미가 지닌 교육적 가능성과 필요성을 확인했다”며 “2기부터는 더욱 내실 있는 커리큘럼과 안정적인 운영을 통해 인천을 대표하는 음악영재 육성 프로그램으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.강남주 기자