도봉구, 구민 전용 24시간 ‘정신응급 공공병상’ 운영

이미지 확대 오언석(왼쪽 두 번째) 도봉구는 지난 21일 마인드웰병원, 도봉경찰서, 도봉소방서와 ‘도봉구 정신응급 공공병상 운영 협약’을 체결했다.

도봉구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 도봉구는 올해부터 도봉구민 전용 24시간 ‘정신응급 공공병상’을 운영한다. 중랑구 마인드웰병원에 공공병상을 마련했다.야간, 주말·공휴일에 발생하는 정신과적 위기 상황에 대비하고 자·타해 위험이 높은 정신과적 응급상황에 신속히 대응하기 위해 지난 21일 관계 기관과 업무협약을 체결했다. 협약에는 마인드웰병원을 비롯해 도봉경찰서, 도봉소방서가 참여했다.협약에 따라 마인드웰병원은 도봉구민만을 위한 정신응급 공공병상 1개를 연중 24시간 운영한다. 도봉경찰서는 현장 대응과 응급입원 의뢰를 맡고, 도봉소방서는 신속한 현장 출동과 이송을 지원한다.오언석 구청장은 “이번 협약은 이러한 대응 공백을 해소하고, 지역사회 정신건강 안전망을 강화하기 위해 추진했다”며 “응급상황에서 발 빠른 대응으로 구민의 생명과 신체 피해를 예방하겠다”고 말했다.유규상 기자