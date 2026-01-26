메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

동대문구·한국외대, ‘겨울방학 영어체험교실’ 종료

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-01-26 17:23
입력 2026-01-26 17:23

원어민 강사와 역할극·게임·프로젝트 수업
지역 대표 프로그램, 누적 4900여명 수료

이미지 확대
이필형(가운데) 동대문구청장이 ‘2025학년도 겨울방학 영어체험교실’ 수료식에 참석했다. 동대문구 제공
이필형(가운데) 동대문구청장이 ‘2025학년도 겨울방학 영어체험교실’ 수료식에 참석했다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 지난 24일 한국외국어대학교와 함께 운영한 ‘2025학년도 겨울방학 영어체험교실’을 마무리했다고 26일 밝혔다.

이번 프로그램은 초등학교 3~6학년과 중학교 1~3학년을 대상으로 마련됐다. 지난 12일 개강해 중등반은 23일까지, 초등반은 수료식이 열린 24일까지 운영됐다. 참가 학생들은 대학 교육 공간에서 역할극과 게임, 팀 활동 등 체험형 수업에 참여하며 교과서 중심 학습을 넘어 영어로 소통하는 경험을 쌓았다.

동대문구는 교육비 부담을 줄이는 데에도 힘을 쏟았다. 일반 참가자에게는 수업료의 50%를 지원하고, 저소득층 학생에게는 전액을 지원해 방학 프로그램이 누구에게나 열려 있는 교육 기회가 되도록 했다.

이 프로그램은 2005년 동대문구와 한국외국어대학교 간 협약을 바탕으로 이어져 온 지역 대표 영어 체험 과정으로, 지금까지 4900여 명의 수료생을 배출했다.



이필형 구청장은 “추운 날씨 속에서도 성실히 과정을 마친 학생들이 대견하다”며 “아이들이 미래 인재로 성장할 수 있도록 실질적인 교육 지원 프로그램을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동대문구 영어체험교실의 수업료 지원 방식은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기