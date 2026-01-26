영암군, 국가유공자 추모 공간 현충공원 착공

올해 상반기 준공 목표, 영암읍에 충혼탑·기억의 벽 등 건립

이미지 확대 영암군청 전경.

전남 영암군이 23일 영암읍 교동지구에서 ‘영암 현충공원 착공식’을 열고 국가유공자 등을 기리는 추모·기억의 공간 조성에 들어갔다.영암 현충공원 조성 사업은 국가유공자 추모·기억과 예우를 강화하기 위한 경관형 복합문화공간을 조성하는 것이다.현충공원은 4869㎡ 부지에 총사업비 23억 4000만원을 들여 충혼탑과 기억의 벽, 기념 광장, 휴게공간, 산책로 등의 시설을 조성한다.이번 사업은 유족과 참배객들의 이동 접근성과 편의성 등을 고려해 현충공원 입지 선정 단계부터 보훈단체 회원과 주민 의견을 반영해 사업을 추진해 왔다.영암군은 주민 편의를 위해 올해 상반기 준공을 목표로 공사를 진행하고 현충공원 준공과 함께 추모행사 등을 거쳐 본격적인 운영에 들어갈 계획이다.우승희 영암군수는 “현충공원은 국가를 위해 헌신하신 분들에 대한 존경과 감사의 마음을 담아 조성되는 공간”이라며 “영암군민 누구나 찾고 기억할 수 있는 품격 있는 추모공원으로 조성하겠다”고 말했다.영암 류지홍 기자