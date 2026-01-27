담양군, 2026년 장학생 100명 선발…초중고생 대상

선발분야 81명, 추천분야 19명 선발
1월 27일부터 2월 13일까지 접수
전남 담양군 재단법인 담양장학회가 지역 인재 육성을 위해 2026년 장학생 100명을 선발한다.
군은 1월 27일부터 2월 13일까지 신청서를 접수하며, 올해 장학 지원 규모는 총 100명으로 선발 분야와 추천 분야로 나뉜다고 27일 밝혔다.
선발 분야는 총 81명으로 ▲담양장학생 71명 ▲미래천년 장학생 6명 ▲임홍균 등불장학생 4명이며, 장학회 자체 선발 기준에 따라 학업 성적과 생활 정도 등을 종합적으로 평가해 선발한다.
추천 분야는 총 19명으로 ▲최두호 장학생 14명 ▲두봉 장학생 3명 ▲허영호 장학생 2명이다.
군은 관내 초·중·고등학교 재학생 가운데 어려운 여건 속에서도 성실하게 학교생활에 임하는 학생을 대상으로, 담양교육지원청 교육장의 추천을 받아 선발할 예정이다.
장학생 선발에 관한 자세한 내용은 담양군 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 희망자는 장학생 신청서와 구비 서류를 갖춰 주소지 읍·면 사무소를 방문해 신청하면 된다.
군 관계자는 “이번 장학 사업이 학업에 대한 학생들의 의지를 북돋고, 지역의 미래를 이끌 인재로 성장하는 데 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 공정하고 투명한 장학 사업 운영으로 아이들의 교육을 지원하겠다”고 밝혔다.
