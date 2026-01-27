‘관악에서만 5선’…관악구, 이해찬 전 총리 분향소 운영

27일부터 31일까지 구청 1층 관악청
서울 관악구가 참여정부에서 국무총리를 지낸 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 분향소를 구청사 1층 관악청에서 오는 31일까지 5일간 운영한다고 27일 밝혔다.
7선 의원 출신인 이 전 총리는 1988년 13대 총선부터 17대 총선까지 관악구에서만 5선 국회의원을 지냈다. 관악구에는 이 전 총리와 함께 민주화와 현대사를 겪어온 중장년층이 다수 거주하고 있다.
관악의 성장을 위해 힘써 온 이 전 총리의 정치적 고향으로서 관악구는 분향소 운영으로 예우를 다할 계획이다. 분향소는 ‘민주평화통일자문회의 관악구협의회’와 함께 마련됐다.
조문 시간은 오전 9시부터 오후 8시까지다. 발인식이 있는 오는 31일에는 발인 일정에 맞춰 분향소 운영 시간이 변경될 수 있다. 조문객 안전을 위해 주민 자원봉사자를 배치하고 안내한다.
박준희 구청장은 “오랜 시간 고 이 전 총리와 동고동락했던 지역 주민들이 고인을 추모할 수 있는 공간을 마련하는 것은 필요한 일”이라며 “대한민국의 민주화와 국가 발전을 위해 헌신한 원로이자, 관악의 역사와 함께한 고인을 기억하고 추모하기 위해 구청 차원에서 예우를 다하겠다”고 말했다.
김주연 기자
