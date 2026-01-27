‘관악에서만 5선’…관악구, 이해찬 전 총리 분향소 운영

27일부터 31일까지 구청 1층 관악청

이미지 확대 관악구 이해찬 전 총리 분향소 박준희(앞줄 왼쪽 두번째) 서울 관악구청장이 27일 구청 1층 관악청에 마련된 고 이해찬 국무총리의 분향소에서 헌화하고 있다.

서울 관악구가 참여정부에서 국무총리를 지낸 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 분향소를 구청사 1층 관악청에서 오는 31일까지 5일간 운영한다고 27일 밝혔다.7선 의원 출신인 이 전 총리는 1988년 13대 총선부터 17대 총선까지 관악구에서만 5선 국회의원을 지냈다. 관악구에는 이 전 총리와 함께 민주화와 현대사를 겪어온 중장년층이 다수 거주하고 있다.관악의 성장을 위해 힘써 온 이 전 총리의 정치적 고향으로서 관악구는 분향소 운영으로 예우를 다할 계획이다. 분향소는 ‘민주평화통일자문회의 관악구협의회’와 함께 마련됐다.조문 시간은 오전 9시부터 오후 8시까지다. 발인식이 있는 오는 31일에는 발인 일정에 맞춰 분향소 운영 시간이 변경될 수 있다. 조문객 안전을 위해 주민 자원봉사자를 배치하고 안내한다.박준희 구청장은 “오랜 시간 고 이 전 총리와 동고동락했던 지역 주민들이 고인을 추모할 수 있는 공간을 마련하는 것은 필요한 일”이라며 “대한민국의 민주화와 국가 발전을 위해 헌신한 원로이자, 관악의 역사와 함께한 고인을 기억하고 추모하기 위해 구청 차원에서 예우를 다하겠다”고 말했다.김주연 기자