전남도, 산단 부호 등록에 김 수출액 대거 증가

대양산단 부호 등록돼 본사 다른 지역 있어도 실적 전남 집계

물류비 등 수출 지원사업도 참여 가능, 입주기업 지원도 기대

이미지 확대 목포 대양산단 입주업체의 김 가공 시설. 전남도 제공

그동안 고유 산단 부호가 등록되지 않아 수출 실적 등록과 수출 지원 등을 받기 어려웠던 전남 목포 대양산단의 ‘산업단지 부호’가 관세청에 신규 등록됐다.이번 부호 등록으로 2026년 1월 중순부터는 관세청 수출 신고 시스템에 ‘목포 대양산단’ 부호 입력이 가능해진다.이에 따라 그동안 부호를 입력할 수 없어 수출 신고필증상 제조 장소가 ‘미상’으로 표기됐던 대양산단 입주기업의 김 수출 제품을 대양산단 수출 제품으로 입력할 수 있게 돼 전남 김 수출액 집계가 크게 늘 전망이다.목포 대양산단은 대천 김과 만전 김 등 16개 우수 김 가공업체가 입주한 전국 최대 김 가공생산단지와 수출 전진기지다.하지만 그동안 고유 산단 부호가 등록되지 않아 본사가 다른 지역에 있는 입주기업의 경우 수출 실적이 본사 소재지로 집계되는 문제가 있었다.실제 제품은 목포에서 제조되는 데도 수출신고필증상 제조 장소가 ‘미상’으로 표기돼 전남의 김 수출 실적이 다른 시도로 집계된 것이다.특히 대양산단 입주기업이 전남도로부터 물류비와 홍보비 등을 지원받는 수출 지원사업을 신청해도 실적 증빙 부족 등으로 탈락하는 등 어려움을 겪기도 했다.이에 전남도는 지난해 기업 애로사항을 청취하고 관세청에 부호 등록을 요청해 왔다.전남도는 이번 산업단지 부호 등록으로 그동안 다른 시도로 집계됐던 1억 달러 이상의 김 수출 실적을 되찾는 것은 물론 실적 증빙 문제로 탈락했던 입주업체들의 물류비 지원과 상담회 참여 등 각종 수출 지원사업 참여도 원활할 것으로 기대했다.한편 2025년 전남 김 수출 실적은 4억 3천만 달러로 전국 11억 3천만 달러의 38.1%를 차지하고 있다.목포 류지홍 기자