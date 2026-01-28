중랑구, 중랑사랑상품권·중랑땡겨요상품권 63억원 발행

설맞이 중랑사랑상품권 60억원

중랑땡겨요상품권 3억원 발행

서울 중랑구는 설 명절을 앞두고 지역 소비 활성화와 소상공인 지원을 위해 총 63억 원 규모의 중랑사랑상품권과 중랑땡겨요상품권을 발행한다고 28일 밝혔다.중랑사랑상품권은 2020년부터 운영돼 누적 발행액 1666억 원을 기록했으며, 2024년부터 도입된 중랑땡겨요상품권은 지금까지 15억 원이 발행됐다. 구는 명절을 맞아 두 상품권 발행을 통해 지역 상권에 활력을 불어넣는다는 계획이다.중랑사랑상품권은 다음달 4일 오후 1시부터 서울페이플러스 앱에서 5% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 1인당 구매 한도는 50만원이며, 사용기한은 구매일로부터 5년이다. 연말정산 시 30% 소득공제 혜택이 적용되며, 전통시장과 음식점, 제과점 등 지역 내 가맹점 8200여 곳에서 사용할 수 있다.중랑땡겨요상품권 다음달 3일 오전 10시부터 같은 앱에서 15% 할인된 가격으로 판매되며, 1인당 구매 한도는 20만원이다. 사용기한은 구매일로부터 1년이며, 연말정산 시 30%의 소득공제가 적용된다. 공공배달앱 ‘서울배달플러스(+) 땡겨요’에서 해당 상품권으로 결제할 경우 5% 페이백과 함께 2만 5000원 이상 주문 시 건당 2000원 할인쿠폰도 제공된다.류경기 구청장은 “중랑사랑상품권 및 중랑땡겨요상품권 발행이 구민의 장바구니 부담과 소상공인의 경영 부담을 덜어주길 기대한다”며 “앞으로도 지역 경제 전반에 온기를 전할 수 있는 다양한 정책들을 추진해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자