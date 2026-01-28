이필형 동대문구청장, 소방서 방문…현장대응단 점검 등 실시

이미지 확대 이필형(가운데) 동대문구청장인 지난 27일 동대문소방서를 찾아 소방관을 격려했다.

동대문구 제공

서울 동대문구는 지난 27일 동대문소방서를 찾아 직원들을 격려하고 재난·안전 현안을 점검했다고 28일 밝혔다.이필형 동대문구청장은 소방서장실에서 열린 신년 차담회에서 김흥곤 동대문소방서장과 각 과장, 현장대응단장, 의용소방대 관계자들과 함께 관내 주요 재난안전 현안을 공유하고 현장의 애로사항을 청취했다. 이후 1층 현장대응단 사무실과 차고를 찾아 대원들을 만나 출동 태세와 장비 운용 상황을 살피며 현장 대응 여건을 점검했다.이날 논의에서는 어린이·청소년이 재난 상황에 즉각 대응할 수 있도록 실제 장비를 활용해 배우는 ‘체험형 안전교육’이 주요 의제로 다뤄졌다. 구는 서울시의 안전체험 시설 운영 사례를 참고해 지역 여건에 맞는 안전체험·교육 모델을 검토할 계획이다.동대문구는 그동안 어린이집과 유치원을 대상으로 재난탈출 안전캠프 등 체험형 프로그램을 운영해 왔다. 이를 토대로 소방서와 연계한 교육 콘텐츠 확대 방안을 마련할 계획이다.이필형 구청장은 “현장에서 구민 안전을 지키는 대원들에게 감사드린다”며 “재난 대응 역량 강화를 위해 협력을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자