성남시 ‘분당 재건축 지원센터’ 전문 인력 보강

도시계획·건축 전문가 추가 배치…현장 중심 상담 강화

이미지 확대 분당구청 종합민원실에 설치한 재건축지원센터

경기 성남시가 분당 노후계획도시 정비사업을 체계적으로 지원하기 위해 운영 중인 ‘분당 재건축 지원센터’의 전문성을 한층 강화했다.성남시는 노후계획도시정비사업 지원 강화를 위해 분당 재건축 지원센터에 도시계획·건축 분야 전문 인력을 충원해 운영 중이라고 29일 밝혔다.분당 재건축 지원센터는 1기 신도시 가운데 지방자치단체가 직접 설치·운영하는 유일한 재건축 지원 전담 기구로, 지난해 11월 5일 분당구청 1층 종합민원실에 문을 열었다.지원센터는 그동안 주민들이 생활권 가까운 곳에서 노후계획도시정비사업과 관련한 정보 제공과 민원 상담을 받을 수 있도록 운영돼 왔으며, 이달 도시계획·건축 분야 전문가 각 2명씩 총 4명을 추가 배치해 보다 전문적이고 실질적인 상담 서비스를 제공하고 있다.성남시는 강화된 전문 인력을 바탕으로 기존 사업 절차 안내를 넘어 △노후계획도시 정비사업 제도 개선과 사업 지원 △정책 추진방안 연구·개발 △주택 공급 및 이주 수요 분석 등 정비사업 전반을 아우르는 체계적 지원에 나설 계획이다.아울러 성남시는 2026년 정비 예정 물량 1만2,000호를 대상으로, 2026년 7월 1일부터 특별정비예정구역 토지등소유자의 지정 제안을 접수하는 내용을 담은 ‘분당 노후계획도시 2차 특별정비구역 지정 제안 공고’를 지난해 말 게시하며 본격적인 사업 추진에 나선 상태다.성남시는 분당 재건축 지원센터를 중심으로 주민 소통과 행정 지원을 강화해, 1기 신도시 정비사업을 선도적으로 추진한다는 방침이다.한상봉 기자