전남도, 안전하고 품격 있는 음식 문화 조성 나서

맞춤형 컨설팅·위생용품 지원 등 환경개선·경영혁신 지원

이미지 확대 전라남도 음식점 위생등급제 홍보물.

지난해 여수 일부 음식점의 불친절과 비위생 민원이 발생했던 전라남도가 소규모 음식점을 중심으로 ‘환경 개선 및 경영혁신 지원사업’을 추진, 안전하고 품격 있는 음식문화 조성에 나선다.이번 사업은 변화하는 외식 트렌드에 발맞춰 친절과 청결을 핵심으로 음식점 서비스 수준을 높이고, 영세 음식점의 자생력을 강화하는 데 중점을 둬 추진한다.먼저 음식점 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 경영혁신 컨설팅을 추진한다.여수·순천·나주 등 13개 시군, 155개 음식점을 대상으로 메뉴 개선과 매장 운영, 위생 관리 등 실질적 컨설팅을 제공해 소규모 음식점의 지속 가능한 성장을 지원할 방침이다.또 음식점 위생 등급제 참여 확대를 위해 800개소를 대상으로 위생용품 지원과 환경정비 비용도 지원한다.특히 전남도 대표 음식점인 남도음식명가를 중심으로 종사자용 앞치마와 위생모 등 친절 유니폼 1만 7천 세트를 지원한다.여수섬박람회 등 국제행사와 대내외 방문객 증가에 대비해 위생 이미지 개선과 함께 종사자 서비스 인식 제고와 친절 문화를 정착할 방침이다.정광선 전남도 보건복지국장은 “이번 음식문화 개선 사업은 단순한 시설 지원을 넘어 음식점 스스로 변화하고 성장하도록 돕는데 의미가 있다”며 “앞으로도 도민과 전남을 찾아오는 방문객들이 안전하고 신뢰할 수 있는 품격 있는 음식문화를 만들겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자