여수세계섬박람회 전시관 명칭 선호도 조사

2월 6일까지 전 국민 대상 온라인 투표 통해 전시관 명칭 확정

이미지 확대 여수세계섬박람회장 조감도.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026여수세계섬박람회조직위원회는 전 국민을 대상으로 전시관 명칭 선호도 조사에 나선다.박람회 7개 전시관에 대한 직관적이고 차별화된 명칭을 찾고 홍보 효과를 꾀하기 위해 마련된 이번 조사는 오는 30일부터 내달 6일까지 8일간 네이버 폼 온라인 설문과 여수시 시민소통광장 누리집을 통해 진행된다.설문지는 전시관별 기존 명칭과 신규 명칭 2개 등 총 3개로 구성돼 있으며, 신규 명칭은 감독단, 자문위원, 대행사 등을 통해 선정됐다.참여를 원하는 국민은 네이버 폼(https://naver.me/ID3PNl5V)이나 시민소통광장 누리집(https://survey.yeosu.go.kr/survey)에 접속 후 7개 문항에 답하면 된다. 설문 참여자는 추첨을 통해 커피 등 기프티콘을 받을 수 있다.김종기 조직위 사무총장은 “선호도 조사 결과를 바탕으로 전시관 명칭을 확정할 계획이다”며 “섬박람회 성공 개최의 밑거름이 될 이번 조사에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.2026 여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 돌산 진모지구에서 열린다.여수 류지홍 기자