‘교육도시 하남’ 시동 …하남교육지원청 신설추진단 출범

인구 33만·학생 4만명 시대, 독립 교육 행정 체계 구축

이현재 시장 “교육은 도시 경쟁력 좌우하는 핵심 요소”

29일 하남종합복지타운에서 개최된 '하남교육지원청 신설추진단' 현판식에서 이현재 하남시장이 인사말을 하고 있다.

경기 하남시가 ‘교육 자치 도시’로의 도약을 공식 선언했다.하남시는 29일 종합복지타운에서 ‘하남교육지원청 신설추진단’ 현판식을 열고, 독립된 교육 행정 체계 구축을 위한 실행 단계에 들어갔다.하남시가 자체 교육지원청 신설을 추진하는 것은 33만 시민의 오랜 숙원이다.이날 행사에는 이현재 하남시장과 오성애 광주하남교육지원청 교육장을 비롯해 학부모와 교육 관계자 등 200여 명이 참석했다. 현판 제막 이후 참석자들은 추진단이 운영될 사무 공간을 둘러보며 향후 추진 방향을 공유했다.신설추진단은 교육지원청 추진단과 하남시 지원단, 하남교육지원센터가 함께 사용하는 합동 업무 공간으로 운영된다. 시와 교육지원청이 상시 협력 체계를 구축해 과밀학급 해소와 학교 신설 같은 지역 교육 현안에 공동 대응하기 위한 거점 역할을 맡는다.하남시가 교육지원청 신설에 속도를 내는 배경에는 빠른 도시 성장과 교육 수요 증가가 있다. 하남 인구는 33만 명을 넘어섰고, 학생 수는 4만 1000명을 돌파했다. 교육 행정의 독립성과 신속성이 필요하다는 목소리도 커지고 있다.2025년 기준 주요 10개 대학과 의학계열 합격자는 287명으로, 최근 3년간 48% 증가했다. 2026학년도 수시 합격자도 이미 238명에 이른다. 자율형 공립고와 과학중점학교 지정, 중학교 신설 등 교육 인프라 확충이 성과로 이어졌다는 평가다.하남시는 2020년 교육지원센터 개소를 시작으로 교육지원청 분리 신설을 단계적으로 준비해왔다. 지난해에는 지역협의체 구성과 개청지원단 출범을 거쳐 실무 체계를 갖췄고, 관련 법 개정으로 제도적 기반도 마련됐다.교육지원청이 신설되면 하남시의 교육 정책에도 속도가 붙을 전망이다. 초등 입학지원금과 고교 석식비 지원, 통학 순환버스 운영은 물론, 어린이도서관과 청소년 시설 확충도 한층 체계적으로 추진될 것으로 보인다.오성애 교육장은 “하남교육지원청 신설은 하남만의 교육 비전을 실현하기 위한 과정”이라며 “학생과 학부모가 체감하는 교육 환경 개선으로 이어질 것”이라고 말했다.이현재 하남시장은 “교육은 도시 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소”라며 “하남 전체가 배움의 공간이 되는 교육도시를 만들어가겠다”고 밝혔다.한상봉 기자