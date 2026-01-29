메뉴
강형구 순천시의장, ‘지방의정봉사대상’ 수상···지역사회 발전 공로

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-01-29 17:42
입력 2026-01-29 17:42

대한민국시군자치구의회 의장협의회 주관

이미지 확대
강형구 순천시의장이 2026년 대한민국시군자치구의회 의장협의회 정기총회에서 '지방의정봉사대상'을 수상했다.
강형구 순천시의장이 2026년 대한민국시군자치구의회 의장협의회 정기총회에서 ‘지방의정봉사대상’을 수상했다.


이미지 확대
강형구 순천시의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회 정기총회에서 '지방의정봉사대상'을 수상했다.
강형구 순천시의장이 대한민국시군자치구의회 의장협의회 정기총회에서 ‘지방의정봉사대상’을 수상했다.


강형구 순천시의장이 지난 28일 2026년 대한민국시군자치구의회 의장협의회 정기총회에서 ‘지방의정봉사대상’을 수상했다.

대한민국지방의정봉사대상은 대한민국시군자치구의회 의장협의회가 주관한다. 전국 226개 시군자치구의회 의원 가운데 투철한 사명감과 봉사정신을 바탕으로 지방의정 발전과 주민화합을 위해 헌신적으로 활동하고, 지역사회 발전에 크게 기여한 지방의회 의원에게 수여하는 권위 있는 상이다.

이미지 확대
‘지방의정봉사대상’ 상패
‘지방의정봉사대상’ 상패


강형구 의장은 제9대 순천시의회 후반기 의장직을 수행하며 4선 의원으로서 다년간 쌓아온 풍부한 의정 경험과 전문성을 바탕으로 현장 중심의 의정활동을 펼쳐 왔다. 특히 의회의 전문성과 투명성을 높이기 위한 제도 개선, 의원 역량 강화를 위한 교육 확대, 주민과 소통하는 현장 중심의 활동으로 의회 혁신을 이끌어 왔다는 평가를 받고 있다.
강 의장은 “시민을 위한 의정활동을 펼쳐 온 노력을 인정받아 감사드린다”며 “앞으로도 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이며, 경청하고 행동하는 시민의 의회를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

순천 최종필 기자
