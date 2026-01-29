여수시, 동계전지훈련팀 유치로 지역 경제 활력

전지훈련·스토브리그 130팀 2500여 명 방문, 훈련팀 지원 기준 확대

이미지 확대 여수시 진남실내체육관 전경.

온화한 기후와 체계적인 스포츠 인프라로 전지훈련 최적지로 주목받고 있는 전남 여수시가 올해도 다양한 종목의 전지훈련팀 방문으로 지역 경제 활성화가 기대된다.올해 동계 전지훈련과 스토브리그를 위해 여수를 찾은 전지훈련팀은 단국대 농구팀을 시작으로 전국 초·중·고 및 대학팀, 실업팀 등 총 130개 팀, 2500여 명에 이르고 있다.지난해에는 전지훈련팀과 스토브리그 팀 등 8만 6천여 명의 관계자들이 여수를 찾아 89억여 원의 지역경제 효과를 창출했다.여수시는 전지훈련 평가 결과 전남에서 유일하게 7년 연속 전지훈련 ‘우수시’로 선정돼 상사업비 4천만 원을 확보, 경기장 시설 등 체육시설 개선에 투자할 예정이다.여수시와 여수시체육회는 전지훈련팀 유치를 위해 올해부터 전지훈련팀의 지원 기준을 확대해 공공체육시설 대관료 전액 지원과 관광·체험 비용 1인당 1만 5000원 지원, 지역사랑상품권 팀당 120만 원 한도 지원 등으로 변경했다.시 관계자는 ”다양한 전지훈련팀 유치를 위해 맞춤형 마케팅 전략을 지속적으로 마련하겠다”며 “전지훈련팀 유치가 관광 비수기인 겨울철 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대한다”고 말했다.한편, 여수시는 전지훈련에 참여하는 선수들이 불편 없이 훈련에 집중할 수 있도록 체력단련장 재정비와 체육시설 개보수 등 세심한 시설 관리와 함께 전지훈렴팀 유치 홍보 활동을 적극 추진할 방침이다.여수 류지홍 기자