무안·신안군, 전남광주특별시 ‘주청사’ 관련 규탄 성명…‘도청 주청사 합의 지켜라’

임형주 기자
수정 2026-01-30 09:20
입력 2026-01-30 09:20

전남 무안군 각 읍면 기관사회단체, 규탄 성명 발표
전남광주특별시 ‘주청사’…‘전남 도청’ 합의 지켜라
무안·신안군의회, ‘균형발전 차원에서도 무안으로’

이미지 확대
전남 무안군 각급 사회단체들이 29일 전남광주 행정통합 졸속 합의를 규탄하는 성명을 발표하고 있다. 이들은 전남 도민의 뜻을 외면한 ‘주청사’ 논의를 즉각 중단하라고 촉구했다. (무안군 제공)
무안군과 신안군 등 전남 서남부권 의회와 시민사회단체들이 전남광주특별시 주청사 합의 번복에 대해 강력한 규탄에 나섰다.

무안군 각 읍면 기관사회단체협의회는 29일 전남광주 행정통합 추진과 관련해 최근 합의 내용에 대한 규탄 성명서를 발표했다.

협의회는 지난 25일 열린 ‘행정통합 간담회’에서 주청사를 무안군에 위치한 전라남도청으로 한다는 잠정 합의가 있었음에도, 27일 간담회에서 ‘주청사를 특별시장 권한으로 둔다’는 발표가 나온 것은 무책임한 졸속 결정이라고 주장했다.

또한 협의회는 “전라남도청이 위치한 남악·오룡 신도시는 이미 전라남도의 주거·상권·교육 기능이 집약된 핵심 지역”이라며 “그럼에도 주청사가 배치되지 않을 경우 상권 위축과 지역경제 붕괴, 인구 감소로 이어져 지역 소멸을 초래할 수 있다”고 우려를 표했다. 이어 “이는 무안군 전 읍면과 직결되는 중대한 사안”이라고 강조했다.

무안읍 기관사회단체협의회 등 7개 읍면 기관사회단체협의회는 “주청사 확정 없는 행정통합에는 동의할 수 없다”며 “전라남도청을 통합 광역행정의 주축으로 명확히 하고, 주청사가 전라남도청으로 확정될 수 있도록 끝까지 노력하겠다”고 밝혔다.
무안군의회와 신안군의회도 전남도청 앞 피켓 시위와 성명서를 통해 “전남광주특별시 주청사 논의가 3청사로 한다고 갑자기 변경된 것은 전남도민들을 기만하는 행위”라며 “전남광주의 균형 발전 차원에서 현재의 전남도청이 주청사가 돼야 한다”고 주장했다.

임형주 기자
