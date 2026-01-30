“설 연휴기간 공영주차장 무료로 쓰세요” 서울시설공단, 56곳 무료개방

종묘, 청계천, 을지로, 여의도 등 공영주차장 56곳

서울시는 설 연휴기간인 2월 14~18일 5일간 서울 시내 공영주차장 56곳을 무료로 개방한다고 30일 밝혔다.시는 시민 편의와 민생경제 지원을 위해 종묘, 청계천, 을지로, 여의도 등 도심 관광명소 서울시설공단이 운영하는 공영주차장을 종일 무료로 개방한다.천호역, 사당역, 신천유수지, 천왕역 등 주요 상업지역과 도심 외곽 주차장도 무료 개방해 시민들의 원활한 방문과 함께 지역경제 활성화를 지원한다.자세한 주차장 정보는 서울시설공단 홈페이지에서 확인할 수 있다.한국영 서울시설공단 이사장은 “설 명절을 맞아 시민 여러분께 조금이나마 편의를 제공하고, 지역 상권에도 활기를 불어넣고자 공영주차장 무료 개방을 실시한다”라며 “서울시설공단은 앞으로도 안전하고 편리한 주차 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.박재홍 기자