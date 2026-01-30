순천시, 2026년 해설사 108명 위촉···K-치유관광도시 본격화

3000만 관광 시대 향한 첫걸음

이미지 확대 노관규 시장이 해설사들에게 위촉장을 전달하고 있다.

이미지 확대 ‘2026년 순천시 해설사 위촉식’에서 해설사들이 K-치유도시 순천 실현을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다.

순천시가 올해 순천을 알리는 해설사 108명을 공식 위촉했다. 시는 지난 29일 순천시청 대회의실에서 ‘2026년 순천시 해설사 위촉식’을 열고, 이들에게 위촉장을 수여했다.이번 위촉은 2026년 관광 서비스 품질을 고도화하고, 3000만 관광객 시대를 준비하기 위한 인적 인프라 구축의 일환으로 추진됐다.위촉식에는 지난해 통합 모집 공고를 통해 선발된 문화·관광·역사·치유 등 7개 분야의 전문 해설사들이 참석해 K-치유도시 표준모델 순천의 비전과 향후 역할을 공유하는 시간을 가졌다.위촉된 해설사들은 올 한 해 동안 순천만국가정원과 순천만습지 등 주요 관광지와 관광안내소, 기획투어 현장에서 내·외국인 관광객을 대상으로 해설 활동을 펼칠 예정이다. 현장에서는 일상적인 소통부터 전문적인 해설까지 폭넓은 관광 해설을 제공해 관광객들의 이해와 만족도를 높일 계획이다.시 관계자는 “3000만 관광인구 실현을 위해 해설사들의 역할이 핵심적”이라며 “순천의 얼굴이라는 자부심을 갖고, 관광객들이 다시 찾고 싶은 순천의 매력을 알리는 데 힘써 달라”고 당부했다.한편 시는 해설사 역량 강화를 위해 기본교육과 워크숍, 분야별 전문교육을 지속적으로 운영하고 있다. 최신 관광 트렌드와 해설 기법을 반영해 관광객들의 다양한 수요에 적극 대처하고 있다.순천 최종필 기자