메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

무안군, 설 명절 맞아 ‘맛뜰무안몰’ 30% 할인 기획전

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
임형주 기자
수정 2026-02-02 09:07
입력 2026-02-02 09:07

무안군, 설 명절 맞아 ‘맛뜰무안몰’ 설 기획전 운영
설 선물관 전 품목 30% 할인, 2월 2일부터 6일까지

이미지 확대
무안군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘맛뜰무안’ 설 맞이 할인전 홍보포스터.(무안군 제공)
무안군 공식 온라인 쇼핑몰 ‘맛뜰무안’ 설 맞이 할인전 홍보포스터.(무안군 제공)


전남 무안군은 설 명절을 맞아 군 공식 온라인 농특산물 쇼핑몰 ‘맛뜰무안몰’에서 설 기획전을 운영한다고 2일 밝혔다.

이번 기획전은 2월 2일부터 6일까지 진행되며, ‘2026 설 선물관’ 카테고리 내 전 품목을 대상으로 2만원 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 할인 쿠폰은 1인당 최대 3매까지 사용할 수 있으며, 할인 한도는 최대 3만원이다.

설 명절을 맞아 신규 회원을 위한 가입 이벤트도 함께 마련됐다. 해당 이벤트는 2월 2일부터 13일까지 진행된다. 행사 기간 중 맛뜰무안몰에 신규 가입한 회원에게는 1만원 이상 구매 시 사용 가능한 2000원 할인 쿠폰을 제공한다. 이 쿠폰은 설 기획전 할인 쿠폰과 중복 사용할 수 있어 신규 회원의 혜택을 더욱 강화했다.

박성서 무안군 농업정책과장은 “설 명절을 맞아 군민과 소비자들이 무안의 우수한 농특산물을 합리적인 가격에 만나볼 수 있도록 이번 기획전을 마련했다”며 “이번 행사를 통해 무안의 건강한 먹거리가 더 많은 소비자에게 전달되길 기대한다”고 밝혔다.

임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
설 기획전에서 2만원 이상 구매 시 할인율은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기