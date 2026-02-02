순천시, ‘요정 루미뚱이’ 카카오톡 테마 첫 출시···무료 배포

2일부터 순천시 블로그 무료 배포

디지털 굿즈로 시민과의 SNS 소통 강화

이미지 확대 ‘요정 루미뚱이와 함께 눈부신 하루’ 콘셉트로 제작된 카카오톡 테마 적용 화면

순천시가 2일 시 마스코트 ‘루미뚱이’를 활용한 디지털 굿즈를 새롭게 출시하며 시민과의 소통 확대에 나섰다.시는 시민들이 일상에서 자주 사용하는 SNS 플랫폼인 카카오톡에 적용할 수 있는 디지털 굿즈인 카카오톡 테마를 새롭게 선보였다.이번 디지털 굿즈는 지난해 CJ ENM과의 협업을 통해 고도화된 시 캐릭터 ‘요정 루미뚱이’를 활용해 기획했다. ‘요정 루미뚱이와 함께 눈부신 하루’를 콘셉트로 카카오톡 프로필 화면, 채팅방 배경 등 다양한 화면에 적용할 수 있도록 제작됐다.‘요정 루미뚱이’ 카카오톡 테마는 순천시 공식 블로그 내 루미뚱이 카테고리에서 확인할 수 있다. 누구나 무료로 내려받을 수 있다.시 관계자는 “많은 시민들이 SNS를 통해 순천시와 함께 즐거운 일상을 나누길 바란다”며 “앞으로도 디지털 굿즈 등 다양한 콘텐츠를 통해 시민들에게 더욱 친근하게 다가가겠다”고 밝혔다.한편 순천시는 카카오톡(순천시청), 페이스북(순천시), 네이버 밴드(순천시), 인스타그램(@suncheonsi), 유튜브(순천시), 네이버 블로그(순천SNS), 당근마켓(순천시청), 스레드(순천시) 등 8개 SNS 플랫폼을 운영하고 있다. 약 21만명이 구독 중이다.순천 최종필 기자