양천구, 새학기 대비…학부모 대상 ‘중·고교 진학설명회’ 개최

서울 양천구는 오는 27일 신정동 해누리타운 해누리홀에서 예비 중·고등학생 학부모 800여 명을 대상으로 ‘2026년 새학기 대비 맞춤형 진학설명회’를 개최한다고 3일 밝혔다.이번 설명회는 대상별 맞춤형 정보를 제공하기 위해 총 2회에 걸쳐 진행된다. 중학교와 고등학교로 이어지는 학업 전환기를 앞두고 변화하는 교육환경과 입시 제도를 이해하고 학부모가 자녀의 학습 및 진로 준비 방향을 보다 체계적으로 설정할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.1차 설명회는 오전 10시부터 예비 중학생(초등~예비 중3) 학부모 400명을 대상으로 열린다. 진로·진학 전문가이자 전 EBS 수능특강 강사인 조은아 강사가 ‘처음 만나는 중학교, 부모의 준비가 아이의 미래를 바꿉니다’를 주제로 사춘기 자녀의 변화 이해와 중학교 3년을 효과적으로 보내는 학습 전략 등 입학 전 알아야 할 핵심 내용을 안내한다.오후 2시부터 진행되는 2차 설명회는 예비 고등학생(예비 고1) 학부모 400명을 대상으로 한다. 신의 한수 입시전략연구소 대표이자 한국대학교육협의회 대표강사인 김용택 강사가 ‘새로운 대입 제도의 이해와 경쟁력 있는 학생부 디자인하기’를 주제로 고교학점제 이해와 새 수능 대비 전략, 학생부 준비 방향을 종합적으로 제시할 예정이다.설명회 참여를 희망하는 구민은 누구나 오는 3일 오전 10시부터 ‘양천구 평생학습포털’을 통해 신청하면 된다. 이기재 구청장은 “앞으로도 사교육 부담을 완화하고 공교육과 연계한 맞춤형 진학 지원을 통해 아이들의 미래를 함께 설계해 나가겠다”고 말했다.유규상 기자