순천시 왕조1동 ‘조례봉화상가번영회’, 일자리 어르신께 방한용품 전달

최종필 기자
최종필 기자
수정 2026-02-03 15:25
입력 2026-02-03 15:25

함께 나누는 상인회 마음 따뜻함으로 이어져

이미지 확대
순천시 왕조1동 조례봉화상가번영회가 노인일자리 어르신들을 위해 써달라며 성금 50만원을 전달했다.
순천시 왕조1동 조례봉화상가번영회가 노인일자리 어르신들을 위해 써달라며 성금 50만원을 전달했다.


순천시 왕조1동 조례봉화상가번영회가 왕조1동 노인일자리 어르신들을 위해 써달라며 성금 50만원을 기탁했다.

상가번영회 회원들은 지난 한 해 동안 회의 때마다 저금통에 꾸준히 모은 금액을 지난달 30일 전달했다. 이번 성금은 추운 겨울철 노인일자리 어르신 20명이 안전하게 근무할 수 있도록 방한용품을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

문정경 상가번영회 회장은 “작은 정성이지만 지역에서 함께 살아가는 이웃으로서 따뜻한 마을을 만들어 가는 데 보탬이 되고 싶다”며 “어르신들께 실질적인 도움이 되길 바라는 마음을 담았다”고 밝혔다.

실제 노인일자리 어르신들은 마을 환경정비와 공공장소 관리 등 주민 생활과 밀접한 활동을 하고 있다. 현장에서 만난 참여 어르신은 “이렇게 마음을 써주신 덕분에 든든하게 일할 수 있다”고 감사의 뜻을 표했다.



신혜정 왕조1동장은 “지난 1년 동안 꾸준히 모은 성금이라는 점은 지역 공동체의 신뢰와 연대를 보여주는 사례”라며 “어르신들이 안전하고 건강하게 일자리에 참여하실 수 있도록 행정에서도 세심히 뒷받침하겠다”고 강조했다.

순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
