곡성군, 농어촌버스 무료 운행 추진

주민 생활 편의 증진과 지역 상권 이용 확대 등 지역 활력 기대

곡성군이 올해부터 농어촌버스 무료 운행을 하고 있다.

전남 곡성군이 올해부터 전 군민을 대상으로 농어촌버스 무료운행을 시행해 주민 생활에 변화를 이끌고 있다.무료 버스 시행 한 달여가 지난 현재 병원과 시장, 통학 등 생활 이동이 전반적으로 늘어나고 있고 면 지역에서 읍내로 이어지는 방문도 증가하는 등 주민들의 다양한 이동이 이어지고 있다.특히 농어촌버스는 자동차가 없는 어르신은 물론 면 단위 주민과 청소년의 주요 이동 수단으로 이번 무료 버스 시행을 통해 이들의 의료와 문화, 행정 접근성이 크게 개선되고 있다.일부 어르신들은 무료 버스를 이용해 읍내나 인근 마을을 찾는 등 일상 외출이 늘었고 자동차가 없는 주민들이 전통시장과 상권을 찾는 생활형 방문이 증가하는 등 지역 상권 이용도 점차 확대되는 것으로 나타났다.곡성군은 교통 접근성 개선이 생활 편의 증진과 함께 지역 전반의 생활 활력에 긍정적인 영향을 주고 있는 것으로 보고 있다.군 관계자는 “무료버스는 주민 이동권 보장과 편의를 높이기 위한 정책”이라며 “앞으로도 주민 이동권을 위한 다양한 정책을 개발해 생활 편의 증진과 지역 활력 제고에 힘쓰겠다”라고 말했다.곡성 류지홍 기자