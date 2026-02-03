순천농협 황규준·정미경 부부, 농협중앙회 ‘이달의 새농민상’ 수상

화훼 영농 전 공정 기계화로 생산성 극대화

고령 농업인 일자리 창출로 지역사회 상생 모델 제시

이미지 확대 순천농협 황규준·정미경 조합원 부부가 농협중앙회가 선정한 2월 ‘이달의 새농민상’을 수상했다.

순천농협 조합원인 황규준·정미경 부부가 농협중앙회가 선정한 2월 ‘이달의 새농민상’을 수상했다.3일 농협중앙회 본관 대강당에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안은 황규준 부부는 순천지역을 대표하는 화훼 농업인이다. 끊임없는 연구와 혁신을 통해 화훼 산업의 새로운 비전을 제시해 온 공로를 인정받았다.특히 삽목과 정식을 제외한 모든 영농 과정을 기계화해 노동력 부족 문제를 해결하고 생산성을 획기적으로 높였다. 이는 수작업 의존도가 높은 화훼 농업 현장에서 기계화를 통한 경영 효율화의 선도적인 사례로 꼽힌다.또 급변하는 시장 변화를 선제적으로 파악해 수요가 급증할 것으로 예상되는 수입 관목 등 신규 품목의 개발과 확장에 주력하며 농가 경쟁력을 확보했다. 이러한 앞선 안목은 화훼 시장의 트렌드를 주도하며 지역 농가들의 롤모델이 되고 있다.황씨 부부는 본인들의 성공에 안주하지 않고, 습득한 선진 영농 기술을 인근 농가에 적극적으로 전파해 지역 화훼 산업의 상향 평준화를 이끌고 있다. 지역 고령 농업인들에게 안정적인 일자리를 제공하는 등 실질적인 사회 참여를 통해 농촌 공동체 활성화에도 앞장서고 있다.황규준 조합원은 “장래 화훼 시장의 변화에 대응해 기계화와 품목 다양화에 집중했던 노력이 좋은 결과로 이어져 기쁘다”며 “앞으로도 혼자 잘사는 농업이 아닌 기술 공유와 일자리 창출을 통해 이웃과 함께 성장하는 새농민이 되겠다”고 포부를 밝혔다.행사에 함께한 최남휴 순천농협 조합장은 “과학적인 영농과 상생의 가치를 동시에 실천하고 있는 황규준·정미경 부부의 수상을 진심으로 축하드린다”며 “우리 농협도 선도 농업인의 혁신 사례가 지역 전체로 확산될 수 있도록 체계적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.순천 최종필 기자