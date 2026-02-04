서울시 “지난해 서울 아파트 준공 51.5%↑… 착공 24.3%↑”

준공 아파트 5만호 중 정비사업이 3.7만호

이미지 확대 서울 아파트 모습 지난 3일 서울 송파구 서울스카이 전망대에서 바라본 서울 시내 아파트.

이지훈 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2025년 서울에 공급된 아파트는 총 5만호로 전년 대비 50% 이상 늘어난 것으로 집계됐다. 서울에 착공된 아파트는 같은 기간 24.3% 증가했다.4일 서울시는 국토교통부 주택건설 실적통계와 세움터, 서울시 정비사업 통계 등을 토대로 2025년 주택 착공과 준공 실적을 분석한 결과를 공개했다.전체 주택 준공 물량은 총 5만 5000호로 전년(3만 9000호) 대비 39.7% 증가한 것으로 나타났다. 그중 91.4%인 5만호는 아파트로 공급됐다. 전년(3만 3000호)보다 아파트 준공 물량이 51.5% 급증한 것이다. 반면 비아파트 준공 물량은 5000호로 전년 대비 23.7% 줄었다.아파트 공급 유형을 보면 정비사업과 비정비사업이 각각 3만 7000호(74%)와 1만 3000호(26%)였다. 가용 토지가 제한된 서울의 특성상 정비사업이 핵심적인 주택 공급 경로 역할을 한 셈이다. 지난해 준공된 아파트 정비사업의 75%는 2006년부터 2010년까지 정비구역으로 지정된 곳이었다.시는 2031년까지 31만호를 착공한다는 목표로 정기적으로 시·구 공정촉진회의를 열고 있다. 실제로 지난해 서울에 착공된 주택은 전년 대비 23.2% 늘어난 3만 2000호였다. 아파트 착공도 전년 대비 24.3% 늘어난 2만 7000호로 집계됐다. 그중 정비사업 물량은 1만 4000호로 전년 대비 3.7% 개선됐다.최진석 서울시 주택실장은 “주택건설 단계별·주택유형별 현황을 상시 모니터링해 시민들이 체감할 수 있는 착공 및 준공 물량을 제공할 예정”이라고 밝혔다.김주연 기자