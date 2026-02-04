완도해양치유센터, ‘설맞이 힐링 이벤트’ 풍성

‘전통 민속놀이 체험 존’과 해초 비누 만들기 행사 등 다채

이미지 확대 완도해양치유센터, 설맞이 이벤트 홍보물

전남 완도군이 설 명절을 맞아 귀성객과 군민, 관광객들을 위해 ‘완도해양치유센터, 설맞이 힐링 이벤트’를 2월 5일부터 22일까지 운영한다.이번 이벤트는 방문객들이 그동안 쌓인 피로를 풀고 활력을 얻을 수 있도록 체험형으로 마련했으며 특별 할인으로 진행된다.‘복(福)켓몬 Go!, 힐링 Go!’는 완도해양치유센터 내 한복을 입은 완도군 마스코트 ‘해양이’, ‘치유니’ 스티커를 찾아 제출하면 소정의 선물을 제공한다.명절 기간인 14일부터 18일까지는 해양문화치유센터와 해양기후치유센터에서 설 분위기를 즐길 수 있는 ‘전통 민속놀이 체험 존’과 함께 완도산 해초를 활용한 비누 만들기 행사 등이 펼쳐진다.해초 비누 만들기는 완도해양치유센터 누리집(팝업)을 통해 사전 접수를 받는다.15일과 16일에는 해양치유센터 홍보관에서 마술 공연 ‘힐링 매직쇼’가 1일 2회(12:30, 14:30) 진행된다.명절 기간 가족과 떨어져 지내야 하는 관내 거주 외국인들을 위해 2월 5일부터 22일까지 ‘만원의 치유’ 프로그램도 준비했다.군 관계자는 “설맞이 힐링 이벤트를 통해 치유객들의 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다”며 “완도에서만 즐길 수 있는 해양치유 콘텐츠를 통해 힐링하며 특별한 추억을 남겨보길 바란다”고 말했다.완도해양치유센터는 해수, 해조류 등 청정 해양자원을 활용하여 몸과 마음을 치유하는 대한민국 대표 해양치유 시설로 개관 이후 12만 명이 넘게 다녀가며, 국민 건강 증진에 기여하고 있다.완도 류지홍 기자