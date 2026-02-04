여주도시공사 직원 2명, 경기도교육감 표창 수상

공유학교 운영과 생존수영 활성화 공로 인정

이미지 확대 임태희 경기도교육감 수상자인 장복수 차장(왼쪽)과 정연희 차장(오른쪽)이 수상 직후 기념사진을 찍고 있다. [여주도시공사 제공]

여주도시공사는 파크골프팀 소속 장복수·정연희 차장이 여주시 교육 발전과 학교 체육 활성화에 기여한 공로로 경기도교육감 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.이번 표창은 지역교육(공유학교)과 학교체육 등 2개 분야에서 수여됐다. 두 직원은 각 분야에서 전문성과 헌신적인 활동을 이어온 점이 높게 평가됐다.지역교육 분야에서 표창을 받은 장 차장은 경기공유학교 프로그램인 ‘남한강 수상전문가 공유학교’를 기획하고, ‘홀인원 파크골프 공유학교’를 성공적으로 운영해 학생들에게 다양한 체험 기회를 제공한 공로를 인정받았다. 이를 통해 학생들이 적성을 탐색하고 미래 역량을 키우는 데 기여했다는 평가다.학교체육 분야 표창 대상자인 정 차장은 경기도교육청의 핵심 정책인 초등 생존수영 교육과 관련해 교육지원청과 각급 학교 간 협력 체계를 구축하는 데 앞장섰다. 학생 안전 확보와 학교 체육 활성화를 위해 적극적인 역할을 수행한 점이 수상 배경이 됐다.여주도시공사 임명진 사장은 “이번 수상은 직원들이 지역 교육 환경 개선을 위해 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 여주교육지원청과 긴밀히 협력해 학생들이 다양한 진로를 탐색하고 꿈을 키울 수 있는 체험 중심 교육 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.한상봉 기자