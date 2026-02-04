성남시 개발 ‘드론 열수송관 점검 기술’ 유럽특허 등록

비접촉·비파괴 방식으로 안전성 진단

“독일·핀란드 등에 기술 수출길 모색”

이미지 확대 성남시 분당구 야탑동에서 드론을 활용한 열수송관 점검을 통해 이상 징후를 감지한 영상.

경기 성남시는 자체 개발한 ‘드론을 이용한 열수송관 안정성 검사 시스템’이 유럽특허청(EPO) 특허 등록을 마쳤다고 4일 밝혔다.성남시가 보유한 기술이 해외에서 특허로 인정된 첫 사례다.이 기술은 드론에 장착된 열화상카메라로 지상 열배관 주변의 지열을 탐사하고, 이를 분석해 파손이나 이상 징후가 있는 구간을 조기에 찾아내는 시스템이다. 사람이 직접 접근하지 않고도 점검이 가능해 비접촉·비파괴 방식으로 안전성과 효율성을 높일 수 있는 것이 특징이다.열수송관은 물론 상수도관, 도시가스관 등 각종 도시 기반시설의 안전관리에도 활용 가능성이 커 기술적 확장성이 높다는 평가를 받는다.해당 기술은 2019년 4월 성남시 공무원의 직무발명으로 신고됐고, 같은 해 11월 성남시가 권리를 승계했다. 이후 2022년 6월 국내 특허로 먼저 등록됐으며, 성남시는 유럽 시장 진출을 목표로 국제특허 출원과 해외 권리화를 추진해 왔다.유럽은 대규모 지역난방 인프라가 잘 갖춰져 있어 열배관 유지·관리 기술 수요가 꾸준히 증가하는 지역이다. 이런 시장 특성을 고려해 성남시는 유럽을 주요 특허 대상 지역으로 선정했고, 지난해 12월 유럽특허청으로부터 최종 등록 결정을 받았다.현재 성남시는 독일과 핀란드, 덴마크, 스웨덴, 아이슬란드 등 주요 국가를 대상으로 개별국 진입 절차를 진행하고 있다. 앞으로 기술이전과 라이선스 계약 등 다양한 방식으로 해외 사업화를 모색할 계획이다.성남시 관계자는 “공공부문에서 개발한 기술이 해외에서도 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “우수한 직무 발명을 적극 발굴하고 해외 권리화를 지원해 지식산업도시 성남의 위상을 높이겠다”고 말했다.한상봉 기자