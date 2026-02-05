양주 부곡터널 포함 국지도 39호선 6일 부분 개통

이미지 확대 국지도 39호선 우선 개통구간 위치도

이미지 확대 6일 개통을 앞둔 부곡터널 모습

경기도가 양주시 장흥면 부곡리와 석현리를 잇는 국지도 39호선 공사 구간 가운데 부곡터널을 포함한 1km 구간을 6일 우선 개통한다.이번 개통 구간에는 길이 332m의 부곡터널이 포함돼 있다.경기도는 기존 고비골 고갯길을 이용하던 운전자들의 불편을 줄이고, 겨울철 결빙으로 인한 사고를 예방하기 위해 터널 구간을 먼저 개방하기로 했다.해당 도로는 홍죽·검준·은남산업단지 등 양주 서북부 산업지역과 수도권 제1순환고속도로를 연결하는 핵심 노선이다.터널 개통으로 이동 시간이 약 2분가량 단축되고, 물류 차량의 사고 위험도 줄어들 것으로 기대된다.국지도 39호선 장흥∼광적 도로공사는 양주시 장흥면 부곡리에서 광적면 가납리까지 6.3km 구간을 왕복 2차로로 확장하는 사업이다.총사업비는 1150억원으로 2020년 5월 착공했으며, 오는 12월 완공을 목표로 하고 있다.경기도는 나머지 공사도 계획대로 추진해 주민들에게 보다 안전하고 편리한 도로 환경을 제공하겠다고 밝혔다.한상봉 기자