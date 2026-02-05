국·공립대 취업률 1위 ‘국립목포해양대학교’, 올해 등록금 동결

한국해운협회 올해 50억원 재정 지원하기로

이미지 확대 국립목포해양대학교 학생들

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립목포해양대학교가 2026학년도 학부(과) 및 대학원 등록금을 동결한다.국립목포해양대는 2009학년도부터 2011학년도까지 등록금을 동결했다. 이어 2012학년도에는 5%를 인하하는 등 올해까지 17년 연속으로 등록금을 인하하거나 동결했다.2026학년도 등록금은 해사대학 162만 4000원, 해양공과대학 196만원, 해양산업융합학과 168만원, 대학원 238만 8000원이다. 대학원 신입생의 경우 입학금 16만 8000원이 추가된다.이러한 등록금 동결 정책을 유지하는 가운데서도 대학은 최근 3년간 학생 1인당 교육비(공시정보 기준)와 등록금 전액 장학생 비율이 꾸준히 증가해 등록금 부담 완화라는 실질적인 성과를 거두고 있다.특히 올해에는 한국해운협회로부터 50억원 규모의 재정 지원이 예정돼 있다. 해양 특성화 교육을 위한 기반 확충과 실험실습기자재 구비 등 교육 환경 개선도 지속할 수 있을 것으로 전망된다.최부홍 국립목포해양대 총장은 “국립대학으로서의 사회적 책무를 다함과 동시에 학생과 학부모님의 부담을 덜어드리기 위해 내린 결정이다”며 “등록금을 동결하더라도 재학생을 위한 복지나 장학 관련 예산은 유지할 것”이라고 밝혔다.국립목포해양대는 최근 국·공립대 취업률 1위(79.0%, 2025년 공시정보 기준)를 기록하는 등 명실상부한 해양특성화 대학의 면모를 유감없이 발휘하고 있다.목포 최종필 기자