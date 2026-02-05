고흥 녹동항에 설맞이 1500대 드론쇼···해상 불꽃쇼 선사

가족과 함께 즐기는 드론과 불꽃의 환상적인 밤

이미지 확대 오는 15일 고흥 녹동항 바다정원 일원에서 1500대 규모의 드론 쇼가 펼쳐진다.

설 명절을 맞아 오는 2월 15일 고흥 녹동항 바다정원 일원에서 귀성객과 군민, 관광객을 위한 드론쇼 특별공연과 해상 불꽃쇼가 열린다.상설 공연보다 2배 많은 1500대 규모의 드론쇼다. 군은 떡국, 윷놀이, 까치, 복주머니 등 설날 분위기를 느낄 수 있는 다양한 콘텐츠를 연출할 예정이다.드론쇼와 연계해 녹동항을 찾은 방문객에게 더욱 다채로운 볼거리를 제공하기 위해 오후 7시와 8시 20분, 두 차례 버스킹 공연이 진행된다. 드론쇼 직후에는 멀티미디어 해상 불꽃쇼도 함께 펼쳐진다.군은 안전요원을 40명 이상 배치하고, 사전에 유관기관 및 지역사회단체와 협조체계를 구축하는 등 안전관리에 최선을 다할 계획이다.공영민 군수는 “명절을 맞아 오랜만에 고향을 찾은 귀성객과 군민, 관광객들에게 잊지 못할 추억을 드리고자 특별공연을 준비했다”며 “이번 드론쇼가 모두에게 희망과 활력을 전하는 시간이 되기를 바란다”고 밝혔다.고흥군은 2023년부터 개최해 온 드론쇼를 올해 역시 4월부터 10월까지 녹동항과 고흥읍 일원에서 진행한다. 군은 이를 통해 지역 관광 경쟁력을 강화한다는 방침이다.고흥 최종필 기자