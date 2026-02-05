광양제철소, ‘희망의 쌀’ 백미 1340포 전달

광양지역 내 사회복지시설 90여곳에 전달

이미지 확대 광양제철소가 설날 명절을 맞아 ‘희망의 쌀 전달식’ 행사를 열고 따뜻한 이웃 사랑을 전했다.

광양제철소가 설 명절을 맞아 ‘희망의 쌀 전달식’ 행사를 열고 따뜻한 이웃 사랑을 전했다.지난 4일 광양시청 2층 창의실에서 열린 전달식에는 정인화 시장, 최대원 광양시의장, 박종일 광양제철소 행정부소장, 김재경 사랑나눔복지재단 이사장, 지역 아동센터와 복지센터를 비롯한 행사 관계자 70여명이 참석했다.희망의 쌀 전달식은 광양제철소가 2009년부터 매년 설과 추석마다 광양 지역 농가에서 쌀을 구매해 도움이 필요한 이웃들에게 전달하는 행사다. 이는 광양제철소의 대표 사회공헌활동 중 하나로 자리매김했다.올해 역시 설을 앞두고 지역 농가로부터 백미 20kg 1340포(8000만원 상당)를 구매했다. 구매한 쌀은 ▲노인복지관 ▲장애인 보호시설 ▲아동센터 ▲다문화 가정을 비롯한 광양 지역 내 사회복지시설 90여곳에 전달될 예정이다.이를 통해 지역에서 쌀을 생산하는 농가 3000여세대에 대한 금전적인 혜택은 물론 지역 배려계층의 생계 활동에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다.이번 행사로 광양제철소가 지난 18년간 지역사회에 전달한 백미는 총 4만 3331포(20kg 기준), 약 20억원 규모에 달한다.박종일 광양제철소 행정부소장은 “이번 희망의 쌀 전달식 행사를 통해 지역 농가에는 보탬이 되고, 이웃들에게는 작은 희망이 되었으면 한다”며 “앞으로도 맞춤형 사회공헌 사업을 통해 시민들로부터 더욱 사랑받는 광양제철소가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.한편 광양제철소는 ▲전통시장 구매 행사 ▲파트너사와 합동 봉사활동 ▲거래기업 대금 조기지불 등 매년 명절을 맞이해 다양한 공헌 활동을 펼치며 지역사회와의 동행에 적극 앞장서고 있다.광양 최종필 기자