김정희 전남도의회 교육위원장, 교육도시 순천 비전 제시

‘NO.1 순천교육 비전’ 선포식서 축사

교육도시 순천 비전 제시

이미지 확대 김정희 전남도의회 교육위원장이 '순천교육 비전 선포식'에서 축사를 하고 있다.

김정희 전남도의회 교육위원장이 5일 순천만생태문화교육원에서 열린 ‘NO.1 순천교육 대통합 메가시티 인재육성 거점, 순천’ 비전 선포식에 참석해 교육도시 순천의 미래 비전을 제시해 호응을 얻었다. 그는 “교육을 통해 순천의 정주 여건을 강화하고, 도시 경쟁력을 되찾는 데 전남도의회 교육위원회가 앞장서겠다”고 밝혔다.김 위원장은 축사에서 “뜻깊은 자리를 정성껏 준비해 주신 순천교육지원청과 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “특히 전남교육 발전을 위해 함께 애써주고 계신 교육위원회 동료 의원들께도 각별한 감사의 마음을 전한다”고 인사를 전했다.이어 순천이 직면한 지역적 현실부터 차분히 짚었다. 그는 “순천은 학령인구 감소, 구도심 공동화, 지역 간 교육격차, 청년층 인구 유출 등 지역 전체가 함께 해결해야 할 복합적인 과제를 안고 있다”며 “이는 단지 학교 현장의 어려움에 그치지 않고, 도시 경쟁력 약화와 공동체 붕괴로 이어질 수 있는 중대한 도전이다”고 진단했다. 그러면서 “지금 필요한 것은 교육만의 대책이 아닌 도시정책과 교육정책이 긴밀히 결합된 통합적 해법이다”며 “오늘 선포하는 순천교육 비전이 그 출발점이 되기를 바란다”고 강조했다.김 위원장은 전남도의회 교육위원회의 역할과 책임도 분명히 했다. 그는 “전남도의회 교육위원회는 순천교육 비전이 선언에 그치지 않고 현장에서 살아 움직이도록 정책적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”며 “필요하다면 관련 조례 정비, 예산 반영, 현장 점검 등을 통해 순천의 미래교육 모델이 전남 전체로 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.특히 “교육은 지역의 미래를 결정짓는 가장 중요한 투자다”며 “아이들이 안심하고 배우고, 학부모가 믿고 맡길 수 있는 교육환경을 만들기 위해 도의회와 교육청, 지자체, 지역사회가 함께 협력해야 한다”고 거듭 역설했다.순천 최종필 기자